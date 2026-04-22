Kokain, Amphetamin & LSD: Großer Drogenring aufgeflogen

Ein 51-jähriger Oberösterreicher soll über Monate hinweg große Mengen Drogen verkauft haben. Ermittler stellten bei einer Hausdurchsuchung Suchtgift sicher. Der Mann sitzt nun in Haft

Bei umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Grieskirchen gelang es, einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen auszuforschen. Dieser wird beschuldigt im Jahr 2025 einen Suchtgifthandel betrieben zu haben, durch den die im Suchtmittelgesetz beschriebene Grenzmenge mehrfach überschritten wurde.

Mehrere Drogen bei Hausdurchsuchung gefunden

Konkret wird dem Mann vorgeworfen von Beginn des Jahres bis zu seiner Festnahme am 22. Dezember 2025 gemeinsam mit zwei Komplizen insgesamt drei Kilogramm Amphetamine und 57 Gramm Kokain gewinnbringend, in erster Linie im Bezirk Grieskirchen, verkauft zu haben. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler Kokain, Amphetamin sowie einen LSD-Trip. Der 51-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Bei seiner Einvernahme verweigerte er die Aussage. Durch die umfangreichen Ermittlungen konnten zudem mehrere Abnehmer ausgeforscht werden, an welche der Beschuldigte die Suchtmittel weitergegeben haben soll.