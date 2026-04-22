Zu viel Holz: Sattelschlepper ist 8 Tonnen zu schwer

Ein Sattelschlepper, der acht Tonnen zu viel auf die Waage bringt? Genau einen solchen haben die Polizisten in Golling auf der Salzachtal Straße (Tennengau, Salzburg) aus dem Verkehr gezogen.

Das Ganze ereignete sich bei Schwerverkehrskontrollen am 21. April 2026 in Golling (Flachgau, Salzburg). Angehalten wurde der Sattelschlepper, weil er Baumstämme geladen hatte, zwei davon ragten „weit hinten hinaus“, erinnern sich die Beamten. Als man das Fahrzeug kontrollierte, hat man eine Gesamtlänge von 23,5 Metern und einen Überstand von 5,5 Metern festgestellt. Daraufhin wurde der LKW auch gewogen. Das Ergebnis: 52.080 statt der erlaubten 44.000 Kilo – also etwas mehr als acht Tonnen zu viel. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

Auch zweiter Sattelschlepper aus dem Verkehr gezogen

Im Zuge der Kontrollen hat man dann auch noch einen zweiten Sattelschlepper angehalten, bei dem ebenfalls eine Überlänge festgestellt wurde. Eine Genehmigung für den Sondertransport konnte der Lenker dabei nicht vorweisen, auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei abschließend.