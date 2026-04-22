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Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Der Hubschrauber brachte den verletzten LKW-Lenker ins Krankenhaus.
Straßwalchen
22/04/2026
Hubschraubereinsatz

In Linienbus gekracht: LKW-Lenker ins Krankenhaus geflogen

Auf der B154 Mondseer Bundesstraße hat sich in den frühen Mittwochmorgenstunden, um 6.45 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 64-jähriger LKW-Fahrer musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Der 64-jährige Flachgauer wollte mit seinem LKW auf die B154 nach rechts ausbiegen, hat dabei aber scheinbar das Vorrangzeichen „Halt“ ignoriert und ist gegen den geradeausfahrenden Linienbus gekracht, wie Zeugen berichten. Was genau die Ursache für den Unfall war, ist aktuell aber noch unklar. Im Bus war zu dem Zeitpunkt gerade der 55-jährige Lenker und drei Fahrgäste, sie alle blieben unverletzt.

Unfallort bis 10 Uhr gesperrt

Der LKW-Lenker wiederum, der außerdem auch nicht angegurtet war, wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, heißt es seitens der Polizei weiter. Und abschließend: „Der Unfallort war bis 10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.“

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