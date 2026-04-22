Entlastung für Unternehmen: Künftig keine Plastikabgabe

Viele Unternehmen dürften jetzt wohl aufatmen. Die geplante Plastikabgabe (Einwegkunststoffverpackungssteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel) wird nicht eingeführt.

Um die Auswirkungen der Teuerung weiter abzufedern hat die Bundesregierung Anfang des Jahres die Senkung der Mehrwertsteuer ab Juli auf ausgewählte Grundnahrungsmittel beschlossen. Um diese Maßnahme budgetär gegenzufinanzieren, war eine Paketabgabe und eine Einwegkunststoffverpackungssteuer (Plastikabgabe) angedacht.

Abgabe hätte vor allem Hersteller und Handel getroffen

Die Abgabe hätte insbesondere Hersteller, Importeure und den Handel getroffen und wäre mit erheblichem administrativem Aufwand sowie spürbaren Mehrkosten verbunden gewesen. Ihre Rücknahme ist daher ein klares Signal für wirtschaftliche Vernunft und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich nachhaltig.

©BKA / Aigner Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer sieht den Entfall der Steuer als großen Erfolg für Unternehmen.

Keine Zusatzkosten für Betriebe

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dazu: „In herausfordernden Zeiten zählt jede Entscheidung für den Standort. Unser Zugang ist klar: entlasten statt belasten. Genau das haben wir durchgesetzt – die Plastikabgabe kommt nicht. Damit verhindern wir zusätzliche Kosten für unsere Betriebe, sichern Wettbewerbsfähigkeit und setzen ein klares Signal für wirtschaftliche Vernunft und Planungssicherheit“.

Umweltschutz: Österreich setzt auf bestehende Systeme

Österreich setzt weiterhin auf effektiven Umweltschutz durch bestehende und funktionierende Systeme wie Recycling- und Pfandlösungen – ohne zusätzliche nationale Sonderabgaben, die Unternehmen im internationalen Wettbewerb benachteiligen würden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 13:33 Uhr aktualisiert