„Mehr Pension, weniger Kosten“: Das verspricht Kanzler Stocker jetzt

Eine Reform bei der betrieblichen Altersvorsorge soll für die betroffenen Österreicher mehr Pension am Ende des Arbeitslebens bringen. Das verspricht Bundeskanzler Christian Stocker nun. Alles dazu hier bei uns.

„Wir reformieren die betriebliche Altersvorsorge – und das zahlt sich aus. Buchstäblich.“ Mit diesen Worten kündigt Bundeskanzler Christian Stocker nun eine Reform der Vorsorgekassen an. Und diese soll den Österreichern konkret „mehr Pension“ bringen, wie er verspricht. Bisher würde das System das Potential nämlich kaum ausnutzen, weil die Veranlagungsmöglichkeiten zu starr gewesen seien. „Das ändern wir jetzt“, so der Kanzler.

©Christopher Dunker Bundeskanzler Christian Stocker kündigt eine Reform bei den Vorsorgekassen an.

Was die Reform bei den Pensions-Vorsorgekassen bringen soll

Mit der Reform, die man nun angekündigt hat, bekommt man neben mehr Pension auch mehr Wahlfreiheit, weniger Kosten und mehr Übersicht, verspricht Stocker. Mehr Wahlfreiheit soll insofern geschehen, indem man selbst entscheidet, ob das Geld sicher geparkt bleibt oder am Kapitalmarkt arbeitet. Bezüglich weniger Kosten sinken die Verwaltungsgebühren, womit mehr für einen selbst bleibt. Hat man mehrmals den Job gewechselt, verliert man schnell den Überblick über die Konten. „Das wird jetzt automatisch bereinigt“, erklärt der Kanzler. Und nutzt man das neue System konsequent, kann man seine Nettopension um rund zehn Prozent steigern.

Stocker: „Wer nichts ändern will, muss nichts tun“

Das Sicherheitsnetz werde aber dennoch bestehen bleiben. „Wer nichts ändern will, muss nichts tun. Wer mehr herausholen will, bekommt jetzt die Möglichkeit dazu“, so Stocker. Das alles geschehe „ohne neue Steuern und ohne neue Schulden“. Denn: Finanziert wird das rein durch bessere Erträge am Kapitalmarkt.

Seniorenbund-Präsidentin freut sich über Reform der betrieblichen Altersvorsorge

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec freut sich über die nun vorgestellte Reform der betrieblichen Vorsorge: „Damit wird eine Forderung des Seniorenbunds umgesetzt – die zweite Säule des Pensionssystems zu stärken.“ Ebenfalls begrüßenswert sei für sie, dass es eine Alternative zur Abfertigung Neu mit höheren Renditen geben werde. „Künftig können alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittels eines ‚Generalpensionskassenvertrags‘ die Abfertigung in eine Mitarbeitervorsorgekasse übertragen, die es parallel zur Abfertigung Neu gibt“, so Korosec. Aktuell hat nur ein Viertel der unselbstständig Beschäftigten auch eine betriebliche Zusatzvorsorge. „Dass das in Zukunft eine freiwillige Option für alle ist, ist ein guter Schritt zur Vorsorge.“

©Ben Leitner Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec: „Damit wird eine Forderung des Seniorenbunds umgesetzt.“

Staatliche Pensionen „bleiben das Fundament der Alterssicherung“

Währenddessen spricht die Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ), Birgit Gerstorfer, die Wichtigkeit der ersten Säule des Pensionssystems, also die staatlichen Pensionen, an. Diese „ist und bleibt das Fundament der Alterssicherung in Österreich“, meint Gerstorfer. Und: „Sie sichert Millionen Menschen im Alter ein würdiges Leben. Deshalb muss sie auch in Zukunft uneingeschränkt wertgesichert bleiben und die Teuerung jährlich voll abgegolten werden.“ Zusätzliche Versorgungsmodelle sieht sie jedenfalls als „sinnvolle Ergänzung“. Gleichzeitig fordert sie, dass die Möglichkeit, sich künftig die Abfertigung auch als Zusatzpension auszahlen zu lassen, freiwillig bleiben müsse. „Es muss weiterhin jede und jeder selbst entscheiden können, ob die Abfertigung als Einmalzahlung oder als Zusatzpension bezogen wird“, betont Gerstorfer abschließend.

©PVÖ Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ): „Erste Säule des Pensionssystems sicher Millionen Menschen im Alter ein würdiges Leben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 14:01 Uhr aktualisiert