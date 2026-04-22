Österreichs Pensionisten: „Wir sind viele und können sehr laut werden“

Während am Mittwoch eine Reform bei den betrieblichen Vorsorgekassen vorgestellt wurde, fordert die Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ) die volle Inflationsabgeltung für Pensionisten hierzulande.

Im Rahmen der Reform der betrieblichen Altersvorsorge hat Brigit Gerstorfer, die Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ), auch die erste Säule des Pensionssystems, die staatliche Pension, angesprochen. Diese sei und bleibe das „Fundament der Alterssicherung in Österreich“. Sie müsse auch in Zukunft „uneingeschränkt wertgesichert bleiben und die Teuerung jährlich voll abgegolten werden“. Der PVÖ bekräftigt in dem Zusammenhang auch die zentrale Forderung nach der vollen Pensionsanpassung für alle Pensionisten hierzulande. Im Vorjahr war das ja nicht der Fall, alles dazu auch hier: Pensionserhöhung 2026: Neue Tabelle zeigt, wie viel mehr du bekommst.

©PVÖ Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ), fordert, dass die staatliche Pension weiter „uneingeschränkt wertgesichert“ bleiben muss.

„Das ist nicht nur eine Frage des Respekts…“

Dass die Pensionen für alle um die Inflation erhöht werden, sei für Gerstorfer „nicht nur eine Frage des Respekts gegenüber der älteren Generation. Das ist auch Gesetz“. Ansonsten würden Pensionisten enorme Kaufkraftverluste erleiden. Die Ältesten in Österreich sollen nicht die Hauptlast des Budgets tragen müssen, mit den Belastungen müsse Schluss sein, so die PVÖ-Präsidentin, die auch klarstelle: „Wir sind viele. Und wir können sehr laut werden.“ Gleichzeitig fordert sie auch eine stärkere Besteuerung sehr großer Vermögen und hoher Erbschaften, eine Überprüfung von steuerlichen Entlastungen für Konzerne, spezielle Abgaben auf Banken- und krisenbedingte Übergewinne sowie eine KI-Steuer. Mit diesen Maßnahmen würde sich das Budget „schneller, nachhaltiger und sozial treffsicher sanieren“ lassen, ist sie sich sicher.

Zusätzliche Vorsorgemodelle „sinnvolle Ergänzung“

Zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge hält sie fest, dass zusätzliche Vorsorgemodelle „bei entsprechenden Rahmenbedingungen eine sinnvolle Ergänzung sein können“. Sie stellt aber eben auch klar, dass die Basis der Alterssicherung „die starke, wertgesicherte, staatliche Pension“ bleiben müsse. Alles zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: „Mehr Pension, weniger Kosten“: Das verspricht Kanzler Stocker jetzt.