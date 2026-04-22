Weißt du etwas? Katze in Osttirol von Unbekanntem angeschossen

Zwischen 12 und 17 Uhr hat bereits am 17. April 2026 ein bisher unbekannter Täter in Tristach (Osttirol) auf eine Katze geschossen, wie die Polizei nun berichtet.

Die Beamten in Osttirol ermittelt aktuell wegen Tierquälerei. Vergangenen Freitag, 17. April 2026, wurde eine Katze nämlich von einem unbekannten Täter mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und schwer verletzt. Der Vorfall hat sich in Tristach im Bereich der Lavanter Straße ereignet. Die Polizei bittet in einer Aussendung nun um zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters. Diese soll man an die Polizeiinspektion Lienz unter der Nummer 059 133 7230 richten.