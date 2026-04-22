Knapp 300 Jobs: Bei bekanntem Betrieb gehen jetzt wohl die Lichter aus

Rund um den Automobilzulieferer EITEK GmbH wird es langsam finster. Wie Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun bekanntgeben, wird es keine Sanierung geben.

Nachdem die Gläubiger den vorgelegten Sanierungsplan bereits vergangene Woche nicht akzeptiert haben, ist diese Woche das selbe geschehen. Wie KSV1870 und AKV berichten, haben die Gläubiger auch in dieser Tagsatzung den verbesserten Sanierungsplan nicht mit beiden erforderlichen Mehrheiten angenommen. Heißt: „Die Bezeichnung des Verfahrens wird nunmehr auf Konkursverfahren geändert und der Insolvenzverwalter wird nun mit der Verwertung des schuldnerischen Vermögens beginnen“, so der AKV. Die Eigenverwaltung ist der Schuldnerin bereits davor entzogen worden.

Was jetzt wohl mit der Eitek GmbH geschehen wird

Beim KSV1870 geht man davon aus, dass das Schuldnerunternehmen „im Rahmen eines strukturierten Veräußerungsprozesses zu verwerten sein wird“. Die Dauer des weiteren Verfahrens und in welcher Höhe die Gläubiger schließlich mit einer Konkursquote rechnen können, „hängt von den konkreten Ergebnissen im Verwertungsverfahren durch den Masseverwalter ab“, so Peter Stromberger vom KSV1870.

Eitek GmbH: Hunderte Jobs, über 500 Gläubiger betroffen

Von der Pleite sind übrigens nicht weniger als knapp 300 Jobs betroffen, gleichzeitig haben deutlich über 500 Gläubiger Millionenforderungen im zweistelligen Bereich gestellt. Alles dazu auch hier: Sanierung der Eitek GmbH: Gläubiger fordern Millionen – so geht es jetzt weiter. Die Gründe für den Konkurs des Automobilzulieferers liegen bei einer „Krise in der Automotivbranche“. Diese gepaart mit der Teuerung und einem generell starken Nachfragerückgang belasten das Budget und haben schließlich dann zur Pleite geführt, hat Creditreform bei Bekanntwerden der Pleite berichtet.

Wer die Eitek GmbH ist und was sie macht: Die Eitek GmbH hat ihren Sitz im etwas mehr als 4.000-Einwohner-Ort Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha. Das Unternehmen setzt sich dabei mit der Erzeugung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Komplettinnenausstattungssystemen für die Automobilindustrie. Die schuldnerische Firma ist weit über Österreich hinaus bekannt und ist Lieferant für einige der prestigeträchtigsten Automarken der Welt. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1850, damals noch als Teppichfabrik. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat man sich dann zum verlässlichen Partner der Automobilindustrie entwickelt. Zum Kundenstamm zählen etwa Maserati, Lamborghini und BMW.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 16:51 Uhr aktualisiert