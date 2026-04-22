Nach „Sold-Out“: Zweite Chance ESC 2026 Tickets zu ergattern

Erinnerst du dich? Im Jänner waren die Tickets binnen Minuten weg. „Es war unmöglich“, schimpften enttäuschte Fans im Netz. Wir haben berichtet: ESC-Wahnsinn in Wien: Tickets in Rekordzeit weg. Doch Stadthallen-Chef Thomas Waldner bestätigte, dass durch finale Planungen bei Bühne und Technik wieder Kontingente frei geworden sind. Wann der zweite Verkauf starten würde, konnte im Jänner noch nicht gesagt werden. Wir haben berichtet: ESC-Tickets blitzschnell weg: So stehen die Chancen auf Restkarten. Doch jetzt ist es soweit: Auf Öeticket können aktuell Tickets ergattert werden.

Tickets ab 57,50 Euro

Wer glaubt, man müsse für den ESC einen Kredit aufnehmen, irrt – zumindest teilweise. Während das große Finale am Samstagabend mit bis zu 332,50 Euro ordentlich viel Geld kostet, sind die Vorveranstalltungen billiger. Die Afternoon Preview am Donnerstag (14. Mai 2026) gibt es bereits ab 57,50 Euro. Die Live-Shows unter der Woche starten bei rund 232,50 Euro. Hier kommst du zu den Tickets. Doch Achtung die Tickets sind heiß begehrt.

Betrugsgefahr: Hier solltest du keine Tickets kaufen

Die Nachfrage ist so gewaltig, dass auch Betrüger Morgenluft wittern. ORF und Stadt Wien warnen eindringlich: Kauft NUR über offizielle Wege wie oeticket.com oder die Resale-Plattform fansale.at. Alles andere ist gefährlich und oft nur ein teures Fake-Ticket. Wir haben berichtet: ESC 2026 Wien: Vorsicht Betrug – so bekommt man sicher ein Ticket.