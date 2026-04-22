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/ ©Kelvin Stuttard/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein McDonaldssymbol.
Es gibt nun Burger aus der ganzen Welt bei McDonalds.
Wien/Österreich
22/04/2026
Neu auf der Karte

McDonald’s bringt das „World Menu“ nach Österreich

Fast-Food-Fans in Österreich reiben sich aktuell die Augen: Plötzlich stehen Bestseller aus Kanada, Japan oder Chile auf der McDonald´ s-Karte.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)

„Ganz unter uns – eigentlich sollten sie gar nicht hier sein. Aber Pssst! Crew regelt!“, heißt es auf der Webseite der Fastfood-Kette. „Und hier gilt immer die Unschuldsvermutung“. Doch was genau hat es damit auf sich? Die internationalen Bestseller von McDonald´ s haben es nach Österreich geschafft.

Von Kanada bis Japan: Das gibt es jetzt neu

  • Aus Kanada: Double Royal Maple BBQ & Bacon und McCrispy Hot Honey
  • Aus Japan: Teriyaki Chicken Burger
  • Aus Chile: Cheese Empanadas
  • Aus Indonesian: McFlurry Popcorn
  • Aus China: Szechuan Sauce

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Am Hautbahnhof in Wien: Geheimer Container

Influencer Satansbratan sorgte am Wiener Hauptbahnhof für Lacher. McDonald’s startete gestern seine „Mission World Menu“ mit einem geheimnisvollen Container. In einem Marketing-Video ist der Wiener zu sehen, der Uhrzeit wohl zu genau nahm. Eigentlich hieß es: Dienstag, 21. April, um 15 Uhr am Wiener Hauptbahnhof. Dann sollte der geheime Container geöffnet werden. Doch in seinem satirischen Video sieht man Satansbratan allein vor dem verschlossenen Container. Der Grund? Er stand bereits um 3 Uhr morgens auf der Matte.

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