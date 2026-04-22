Fast-Food-Fans in Österreich reiben sich aktuell die Augen: Plötzlich stehen Bestseller aus Kanada, Japan oder Chile auf der McDonald´ s-Karte.

Es gibt nun Burger aus der ganzen Welt bei McDonalds.

Es gibt nun Burger aus der ganzen Welt bei McDonalds.

„Ganz unter uns – eigentlich sollten sie gar nicht hier sein. Aber Pssst! Crew regelt!“, heißt es auf der Webseite der Fastfood-Kette. „Und hier gilt immer die Unschuldsvermutung“. Doch was genau hat es damit auf sich? Die internationalen Bestseller von McDonald´ s haben es nach Österreich geschafft.

Von Kanada bis Japan: Das gibt es jetzt neu

Aus Kanada: Double Royal Maple BBQ & Bacon und McCrispy Hot Honey

Double Royal Maple BBQ & Bacon und McCrispy Hot Honey Aus Japan : Teriyaki Chicken Burger

: Teriyaki Chicken Burger Aus Chile: Cheese Empanadas

Cheese Empanadas Aus Indonesian: McFlurry Popcorn

McFlurry Popcorn Aus China: Szechuan Sauce

Isst du gerne bei McDonald’s? Ja! Nein! Ab und zu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Am Hautbahnhof in Wien: Geheimer Container

Influencer Satansbratan sorgte am Wiener Hauptbahnhof für Lacher. McDonald’s startete gestern seine „Mission World Menu“ mit einem geheimnisvollen Container. In einem Marketing-Video ist der Wiener zu sehen, der Uhrzeit wohl zu genau nahm. Eigentlich hieß es: Dienstag, 21. April, um 15 Uhr am Wiener Hauptbahnhof. Dann sollte der geheime Container geöffnet werden. Doch in seinem satirischen Video sieht man Satansbratan allein vor dem verschlossenen Container. Der Grund? Er stand bereits um 3 Uhr morgens auf der Matte.