Gehen uns in Österreich bald die Hormon-Spezialisten aus?

Diabetes, Schilddrüsen-Chaos oder Osteoporose: Hormone steuern in unserem Körper fast alles. Pünktlich zum Welthormontag, 24. April, schlagen Experten laut Alarm. Die Versorgung in Österreich hängt am seidenen Faden.

Die Zahlen, die die Fachgesellschaften ÖGES und ÖDG präsentieren, sind besorgniserregend. Aktuell gibt es in ganz Österreich nur rund 310 spezialisierte Fachärzte für Endokrinologie und Diabetologie. Das Problem: Fast 30 Prozent davon sind über 60 Jahre alt und verabschieden sich in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Gleichzeitig kommen viel zu wenige Nachwuchsärzte nach. Es fehlen aktuell rund 90 Spezialisten, und in den nächsten fünf Jahren fallen weitere 90 durch Pensionierungen weg. „Um den medizinischen Bedarf zu decken, wären aus unserer Sicht mindestens 400 FachärztInnen erforderlich“, erklärt Univ. Prof. Thomas Scherer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechsel (ÖGES) in einer Aussendung.

©feelimageMedUniWien Am Foto: Univ. Prof. Thomas Scherer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechsel (ÖGES).

Warum das jeden von uns treffen kann? Die Liste der betroffenen Patienten ist groß: Diabetes: Rund 800.000 Österreicher leben mit der Zuckerkrankheit. Allein hier werden jährlich hunderttausende Facharzt-Termine benötigt.

Schilddrüse: Jeder zweite Erwachsene entwickelt im Laufe des Lebens Knoten. 150.000 Kontrollen pro Jahr sind hier das Minimum.

Seltene Krankheiten: Auch Erkrankungen der Hirnanhangsdrüse oder der Nebenniere brauchen lebenslange, hochspezialisierte Betreuung.



Zu wenig Geld, zu wenig Plätze

Obwohl das Interesse junger Mediziner an dem Fach groß ist, bleibt ein Drittel der Ausbildungsstellen unbesetzt – oft schlichtweg, weil das Geld fehlt oder die Spitäler andere Prioritäten setzen, heißt es in der Aussendung. Die Experten fordern deshalb sofortige Maßnahmen der Politik: „Ohne rasche Maßnahmen – insbesondere mehr Ausbildungsplätze, zusätzliche FachärztInnenstellen und attraktivere Arbeitsbedingungen – wird sich die Versorgungslücke weiter vergrößern“, so Univ. Prof. Harald Sourij, Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft (ÖDG).