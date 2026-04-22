Leben in Gefahr? Arzt warnte Capital Bra nach gefährlichem Drogenmix

Noch am vergangenen Freitag trat der bekannte deutsche Rapper Capital Bra in Klagenfurt auf. Am darauffolgenden Sonntag kam es zu schockierenden Nachrichten, wonach er aufgrund eines Drogenmixes ins Krankenhaus kam.

Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, versetzte seinen Fans einen gehörigen Schock. Letzten Freitag noch stand er in Klagenfurt auf der Bühne, danach reiste er wieder nach Berlin ab und meldete sich am Sonntagabend via Livestream auf dem Weg ins Krankenhaus zu Wort.

Capital Bra filmt aus Rettungswagen

Während die Sirenen heulten, ließ er seine Fans via TikTok-Livestream hautnah an der Fahrt im Rettungswagen teilhaben. Wie mehrere Medien berichteten, bestätigte sein Manager, dass Capital Bra einen Drogenabsturz hatte. Der Livestream lief weiter mit, als der Bratan vom Arzt befragt wird. Wie es in der „Bild“-Zeitung heißt, hat der Mediziner danach gefragt, welche Drogen er zu sich genommen hatte. „Xanax, Tilidin, Kokain“, hatte Capital Bra geantwortet. Der Rapper soll eine Panikattacke bekommen und deshalb auch die Rettung gerufen haben.

„… kann es sein, dass sein Leben vorbeigeht“

Einige Stunden später konnte er das Krankenhaus wieder verlassen und meldete sich dann auf Instagram zu Wort und sagte, dass er unterkühlt war. Auch teilt er mit: „Leute, sorry. Ich wollte euch nicht zu viele Sorgen machen.“ Sein Manager äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall: „Er ist ein sehr guter Junge. Aber er hat leider eine Macke manchmal, was die Drogen angeht. Er war eigentlich sehr lange weg, aber ist wieder abgerutscht gestern.“ Seinem Manager zufolge soll mittlerweile „wieder alles gut sein“. Laut „Focus Online“ mache er sich aber dennoch große Sorgen: „Ich bin sein engster Freund und Geschäftspartner, klar macht man sich da extrem Sorgen, wenn der Arzt sagt: ‚Wenn er bald nicht damit aufhört, kann es sein, dass sein Leben vorbeigeht.'“

Drogenprobleme in der Vergangenheit

Der Rapper hatte schon in der Vergangenheit Drogenprobleme. Auch in den sozialen Medien sprach er offen über seine jahrelange Drogensucht, sowie auch die belastenden Folgen für sein Umfeld. Auch privater Schmerz kam hinzu. Im Frühjahr 2025 zerbrach seine Ehe mit seiner Jugendliebe.

©Leser | Letzten Freitag stand Capital Bra noch auf der Bühne in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 18:12 Uhr aktualisiert