Prügel-Eklat nach Fußballspiel: Zwei Männer prügeln auf Fans ein

Nach einem Fußballspiel in Ried ist die Situation eskaliert: Zwei Männer sollen Fans attackiert haben. Mehrere Personen wurden verletzt - auch Polizisten. Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Was als Fußballabend endete, mündete in Gewalt: Am Dienstag, dem 21. April 2026, gegen 22.55 Uhr soll es am Stadionparkplatz beim Messegelände in Ried zu einem Angriff gekommen sein. Zwei Männer – ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land und ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Braunau – stehen im Verdacht, einen 31-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen attackiert zu haben. Laut Polizei sollen sie versucht haben, ihm unter Gewaltanwendung die Fanweste zu stehlen. Dabei wurde das Opfer durch mehrere Faustschläge verletzt.

Weitere Person verletzt

Die Situation spitzte sich weiter zu, als ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen seinem Freund helfen wollte. Auch er wurde laut den Ermittlungen Opfer eines Angriffs: Der 38-Jährige soll ihm mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt haben. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen und begaben sich anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Polizei greift ein

Hilferufe machten die Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Beamte, die rund um das Fußballspiel im Einsatz waren, reagierten rasch. Die Verdächtigen versuchten zunächst, sich vom Tatort zu entfernen, konnten jedoch von zwei Polizisten in Zivil gestellt werden. Als die Beamten die Identität feststellen wollten, eskalierte die Lage erneut.

Festnahmen nach Widerstand

Der 38-Jährige zeigte sich laut Polizei äußerst aggressiv und versuchte mehrfach zu flüchten. Der Einsatz von Pfefferspray wurde angedroht, kam jedoch nicht zum Einsatz. Schließlich wurde er festgenommen. Auch der 32-Jährige verhielt sich aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Polizei. Nach mehrfacher Aufforderung wurde auch er festgenommen. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Polizisten leicht verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Die beiden Beschuldigten werden nun bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.