Statt Bremsen Gas gegeben: Oldtimer eingeklemmt

Crash am Mittwochnachmittag im Bezirk Imst: Ein Oldtimer geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde zwischen einem Lkw und einem Brückengeländer eingequetscht.

Gegen 13.20 Uhr war ein 67-jähriger Deutscher mit seinem Oldtimer in Richtung Westen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Tarrenz rutschte der Mann vom Brems- auf das Gaspedal ab. Der Wagen geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo er zwischen einem entgegenkommenden Lkw und dem Brückengeländer eingeklemmt wurde, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung.

Zwei Verletzte und Straße gesperrt

Der 67-jährige Lenker und sein 63-jähriger Beifahrerwurden verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Mieminger Bundesstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.