Blick hinter die Kulissen: Bundeskanzleramt geht unter die Podcaster

Was passiert eigentlich hinter den Türen am Ballhausplatz? Das Bundeskanzleramt will es jetzt genau wissen lassen und startet mit einem eigenen Podcast-Format.

Unter dem Titel „Am Ballhausplatz“ kommen ab sofort Regierungsmitglieder und Experten zu Wort. Mindestens einmal pro Woche wird eine neue Folge veröffentlicht. Moderiert von den Kanzleramt-Mitarbeiterinnen Amra Ducic und Annette Weber, sollen komplexe politische Themen in rund 15 Minuten verständlich erklärt werden. „Vertrauen in Politik entsteht durch Verständnis“, betont Bundeskanzler Christian Stocker. Er möchte mit dem Format zeigen, dass hinter jeder Entscheidung mehr steckt als nur eine kurze Schlagzeile, so in einer aktuellen Aussendung.

Premiere mit Indien-Trip

In der ersten Folge steht der Kanzler direkt selbst Rede und Antwort. Es geht um seinen Besuch in Indien, das Treffen mit Premierminister Narendra Modi und die Frage, warum gleich 60 Unternehmen mit waren. Stocker erklärt dabei, warum Indien für Österreich als Zukunftsmarkt so wichtig ist. Die Folgen werden hausintern produziert und sind auf den gängigen Plattformen zu finden – jede dauert ca. 15 Minuten.