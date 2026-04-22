Kommt Amazon mit Mega-Projekt ins Innviertel?

Im Innviertel könnte ein Mega-Projekt entstehen: Amazon plant offenbar ein Werk in Reichersberg. Bis zu 1500 Jobs und Investitionen von rund 500 Millionen Euro stehen im Raum, bestätigt ist bisher aber nichts.

Im Innviertel könnte ein internationales Großprojekt entstehen: Laut Recherchen der Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) plant der US-Konzern Amazon eine Ansiedelung in Reichersberg. Im Raum stehen Investitionen von rund 500 Millionen Euro sowie bis zu 1500 neue Arbeitsplätze.

Verhandlungen laufen

Dass Bewegung in der Sache ist, bestätigt auch die regionale Wirtschaft: Die „Wirtschaftspark Reichersberg GmbH“ spricht von Gesprächen mit einem „großen Spieler“, die sich aktuell noch in einer frühen Phase befinden. Namen werden dabei keine genannt. Auch Amazon selbst wollte eine Anfrage der OÖN nicht kommentieren.

Forschung statt nur Logistik

Anders als viele bestehende Standorte in Österreich könnte im Innviertel mehr als nur ein Verteilzentrum entstehen. Geplant sei demnach ein Standort mit stark automatisierten Arbeitsplätzen im Bereich Forschung und Entwicklung. Das wäre eine neue Dimension für die Region. Bisher betreibt Amazon hierzulande vor allem Logistikzentren – etwa in Wien, Graz oder Klagenfurt. Insgesamt wäre Reichersberg der achte Standort des Konzerns in Österreich.

Gute Lage als Vorteil

Warum gerade Reichersberg? Die Lage spricht für sich: Direkt an der Innkreis-Autobahn A8 gelegen und nahe der deutschen Grenze, ist die Region für internationale Unternehmen gut erreichbar. Diese Kombination macht den Standort schon jetzt attraktiv für Industrie und Logistik. In unmittelbarer Nähe betreibt etwa der Luftfahrtzulieferer FACC mehrere Werke.

Region mit Potenzial

Noch ist nichts fix, doch die möglichen Auswirkungen sind groß. Ein Projekt dieser Größenordnung würde nicht nur viele Arbeitsplätze bringen, sondern auch die wirtschaftliche Bedeutung des Innviertels weiter stärken. Ob und wann die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, bleibt vorerst offen.