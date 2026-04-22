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/ ©Erik Mclean/Pexels
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt ein e-bike.
Laut Polizei liegt der Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Imst/Tirol
22/04/2026
In der Nacht

Bikes im Wert von mindestens 10.000 Euro gestohlen

Beutezug im Bezirk Imst: Ein unbekannter Täter schlug zwischen Dienstag und Mittwoch im Garten eines Einfamilienhauses in Mils zu. Die Beute? Zwei hochwertige Fahrräder.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(48 Wörter)

In der Dunkelheit verschaffte sich der Dieb Zutritt zu einem Abstellraum im Garten. Dort entwendete er zwei Bikes: Ein Rennrad der Marke Trek sowie ein Mountainbike der Marke Scott. Der finanzielle Schaden: Laut Polizei liegt er im niedrigen fünfstelligen Bereich.

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