A12 komplett dicht: Sattelzug schlitterte in Mittelleitschiene

Geduldsprobe für Autofahrer auf der Inntalautobahn: Ein schwerer Unfall im Gemeindegebiet von Telfs legte am Mittwochnachmittag den Verkehr in Richtung Innsbruck komplett lahm.

Gegen 14 Uhr passierte es: Eine 35-jährige Polin geriet mit ihrem Sattelzug aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung brach das Heck aus, der Lkw drehte sich gegen die Fahrtrichtung und krachte frontal in die Mittelleitschiene, so die Tiroler Polizei.

Totalsperre auf der Autobahn

Der Tieflader-Anhänger kam quer über beide Fahrspuren und den Pannenstreifen zum Stillstand. Die gesamte Fahrbahn war blockiert. Glück im Unglück: Die Lenkerin blieb unverletzt und konnte die Kabine selbstständig verlassen. Die Bergung dauerte bis ca. 16.30 Uhr. In dieser Zeit blieb die A12 für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Telfs, das Rote Kreuz, die ASFINAG und die Polizei.