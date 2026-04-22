Viel Wind: So wird das Wetter am Donnerstag in Österreich

„Vor allem im Westen präsentiert sich das Wetter bis zum Abend sonnig“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Wer im Osten oder Süden lebt, muss sich gedulden: Hier zeigen sich „bis zum Nachmittag phasenweise dichtere, ausgedehnte Wolkenfelder“, die aber „meist keinen Niederschlag“ bringen. Zum Abend hin wird es überall freundlicher. In der Osthälfte „bläst lebhafter bis kräftiger Wind aus Nordwest bis Nord.“ Die Temperaturen reichen von frostigen minus 2 Grad in der Früh bis zu milden 20 Grad am Nachmittag.

Am Berg: Hier wird es stürmisch

Auf den Gipfeln wird es ungemütlich. Während es vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern „meist strahlend sonnig“ bleibt, weht im Osten ein „starker im Osten auch stürmischer Wind aus nördlicher Richtung mit Spitzen bis zu 70 km/h.“ Auf 2000 m Höhe: Im Westen hat es milde 2 bis 4 Grad, im Osten um die 0 Grad, in 3000 m Höhe: Frostige minus 4 Grad.