Gewerkschaft wollen einen vollen Teuerungsausgleich für den Finanzsektor
Die Fronten in der Finanzbranche verhärten sich: Die Gewerkschaft GPA pocht angesichts der jüngsten Gewinne im Sektor auf einen vollen Teuerungsausgleich für die rund 68.000 Beschäftigten.
Anlass für die erneute Forderung ist der aktuelle Stabilitätsbericht der OenB, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Die Gewerkschaft sieht darin belegt, dass die Branche wirtschaftlich stark genug für Lohnerhöhungen sei. Chefverhandler Wolfgang Pischinger verweist auf Gewinne von über elf Milliarden Euro, die durch die Leistung der Mitarbeiter erwirtschaftet wurden. Es sei inakzeptabel, Dividenden auszuschütten, während bei den Gehältern gespart werde.
Sechste Verhandlungsrunde im Mai:
Bisher lehnen die Arbeitgeber eine Abgeltung der vollen Teuerungsrate ab. Die GPA kündigte nun erste Konsequenzen an:
- Betriebsversammlungen: Diese starten bereits morgen österreichweit.
- Nächster Termin: Die sechste Verhandlungsrunde ist für den 4. Mai angesetzt.
- Kampfmaßnahmen: Sollte es auch dann keine Einigung geben, schließt die Gewerkschaft Warnstreiks nicht mehr aus.