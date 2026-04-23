Gewerkschaft wollen einen vollen Teuerungsausgleich für den Finanzsektor

Die Fronten in der Finanzbranche verhärten sich: Die Gewerkschaft GPA pocht angesichts der jüngsten Gewinne im Sektor auf einen vollen Teuerungsausgleich für die rund 68.000 Beschäftigten.

Die Gewerkschaft sieht darin belegt, dass die Branche wirtschaftlich stark genug für Lohnerhöhungen sei.

Die Gewerkschaft sieht darin belegt, dass die Branche wirtschaftlich stark genug für Lohnerhöhungen sei.

Anlass für die erneute Forderung ist der aktuelle Stabilitätsbericht der OenB, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Die Gewerkschaft sieht darin belegt, dass die Branche wirtschaftlich stark genug für Lohnerhöhungen sei. Chefverhandler Wolfgang Pischinger verweist auf Gewinne von über elf Milliarden Euro, die durch die Leistung der Mitarbeiter erwirtschaftet wurden. Es sei inakzeptabel, Dividenden auszuschütten, während bei den Gehältern gespart werde.