Lagerfeuer geriet außer Kontrolle: Kinder lösten Waldbrand in Tirol aus

Am Mittwoch kam es im Ortsteil Gries in der Gemeinde Längenfeld zu einem Waldbrand. Gegen 17.13 Uhr wurde das Feuer in einem Waldstück gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit griffen die Flammen auf eine Fläche von rund 1.000 Quadratmetern über. Die trockenen Bedingungen und der Wind begünstigten die rasche Ausbreitung.

Kinder zündeten Lagerfeuer

Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich zwei 9-jährige Kinder im Wald auf. Beim Spielen entzündeten sie ein Lagerfeuer, mit Gras, Ästen und einem Anzündwürfel. Was als Spiel begann, entwickelte sich schnell zu einer gefährlichen Situation. Das Feuer geriet außer Kontrolle und breitete sich auf umliegende Bäume aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Längenfeld und Gries rückten mit rund 70 Einsatzkräften und etwa 10 Fahrzeugen aus. Unterstützt wurden sie vom Bezirksflugdienst Imst. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ sowie eine Streife der Polizeiinspektion Sölden waren im Einsatz. Nach intensiven Löscharbeiten konnte gegen 19.10 Uhr schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Ein Übergreifen auf größere Waldflächen konnte verhindert werden. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.