Über 35 Jahre im Dienst der Kirche: Mesner Johann Hochsteiner verstorben

Die Pfarre Glödnitz nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit: Johann Hochsteiner, der über 35 Jahre als Mesner tätig war, ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Mit Johann Hochsteiner verliert die Gemeinde Glödnitz eine Persönlichkeit, die das kirchliche Leben über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet hat. Mehr als 35 Jahre lang war er als Mesner tätig und sorgte im Hintergrund dafür, dass Gottesdienste und kirchliche Feiern reibungslos ablaufen konnten. Seine Aufgaben reichten von der Vorbereitung der Liturgie bis zur Betreuung zahlreicher kirchlicher Anlässe. Im Laufe eines Jahres begleitete er unzählige Feiern, von Taufen bis zu Begräbnissen.

Verlässlichkeit und Sorgfalt

Wer mit Hochsteiner zusammenarbeitete, beschreibt ihn als äußerst verlässlich und gewissenhaft. Die Vorbereitung der Gottesdienste war für ihn nicht nur Routine, sondern Ausdruck von Respekt gegenüber der Aufgabe. Ein ehemaliger Pfarrer der Pfarre erinnerte sich: Alles sei stets vorbereitet gewesen, jeder Handgriff habe gesessen. Diese Verlässlichkeit habe den Alltag in der Kirche wesentlich geprägt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Früh geprägt vom Glauben

Seine Verbindung zur Kirche begann bereits in jungen Jahren. Schon früh übernahm er Aufgaben innerhalb der Pfarre und engagierte sich kontinuierlich im kirchlichen Leben. Auch abseits seiner Tätigkeit als Mesner blieb der Glaube ein zentraler Bestandteil seines Lebens. Hochsteiner lebte auf einem Bergbauernhof und war tief in der Region verwurzelt. Für seinen langjährigen Einsatz erhielt Hochsteiner auch offizielle Anerkennung. Die Gemeinde Glödnitz ernannte ihn zum Ehrenbürger. Zudem wurde ihm mit der Modestusmedaille in Gold eine hohe kirchliche Auszeichnung verliehen. Diese Ehrungen spiegeln wider, welchen Stellenwert er für die Gemeinde hatte.

Abschied von einer prägenden Persönlichkeit

Am 20. April 2026 ist Johann Hochsteiner im Alter von 81 Jahren verstorben. Mit ihm verliert Glödnitz einen Menschen, der über Jahrzehnte hinweg Verantwortung übernommen und das Gemeindeleben geprägt hat. Die Verabschiedung findet am Freitag, 24. April statt. Dabei nimmt die Pfarre gemeinsam mit Familie, Freunden und Wegbegleitern Abschied.