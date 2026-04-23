„Er fehlt uns sehr“: Junger Sanitäter stirbt völlig unerwartet

Ein junger Mann, der für andere da war, ist plötzlich nicht mehr da: Der Tod eines 29-Jährigen erschüttert eine ganze Region. Freunde und Kollegen stehen unter Schock, die Lücke, die er hinterlässt, ist groß.

Marvin Grüblinger war jemand, auf den man sich verlassen konnte. Einer, der half, wenn andere Hilfe brauchten. Als Sanitäter, Feuerwehrmann und Pistenretter war der 29-Jährige aus Oberösterreich über Jahre hinweg für Menschen im Einsatz. Sein Engagement ging weit über das Übliche hinaus. Dienste beim Roten Kreuz, Einsätze bei der Feuerwehr, Unterstützung auf der Piste, für viele war er ein fixer Bestandteil der oberösterreichischen Gemeinschaft.

Plötzlich selbst zum Patienten

Dann änderte sich alles innerhalb kürzester Zeit. Aus dem Helfer wurde ein Patient. Starke Kopfschmerzen führten ihn ins Krankenhaus, die Diagnose: eine akute Gehirnblutung. Was folgte, war ein dramatischer Verlauf. Trotz medizinischer Betreuung konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Der junge Mann verstarb völlig unerwartet.

Fassungslosigkeit bei Kollegen

Zurück bleiben Menschen, die ihn kannten und die den Verlust kaum begreifen können. In den Einsatzorganisationen in Kirchdorf, in denen er aktiv war, ist die Betroffenheit groß. Er galt als engagiert, hilfsbereit und menschlich. Eigenschaften, die ihn nicht nur als Einsatzkraft, sondern auch als Freund auszeichneten. Der Tod des 29-Jährigen reißt eine Lücke, die nicht einfach zu schließen ist. In einem Alter, in dem das Leben eigentlich noch vor einem liegt, endet es plötzlich. Für viele bleibt die Erinnerung an gemeinsame Einsätze, Gespräche und Momente und das Bewusstsein, wie schnell sich alles ändern kann.