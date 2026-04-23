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Mit Kopf auf Asphalt gekracht: 4-Jährige ins Krankenhaus geflogen
Im Gemeindegebiet von Alpbach (Bezirk Kufstein, Tirol) hat sich am späten Mittwochnachmittag, am 22. April 2026 gegen 17.35 Uhr, ein Fahrradunfall ereignet. Ein vierjähriges Kind wurde dabei verletzt.
Das Mädchen fuhr unter Aufsicht ihrer Mutter auf einer Gemeindestraße und am Vorplatz eines Wohnhauses auf einem Kinderfahrrad. Doch plötzlich verlor die Vierjährige die Kontrolle über das Rad, stürzte, überschlug sich und krachte mit dem Kopf auf den Asphalt. Obwohl sie einen Helm trug, wurde sie beim Unfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, war sie danach bei Bewusstsein. Dennoch musste das Mädchen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden.
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