„Geht nicht lange gut“: Wo Österreichs Gemeinden sparen müssen

Bei einer Blitzumfrage des Österreichischen Gemeindebunds zeigt sich: Die Gemeinden hierzulande müssen sparen und machen das nicht bei Nebensächlichkeiten.

„Viele Gemeinden mussten in den letzten Monaten Investitionen verschieben, reduzieren oder ganz absagen“, heißt es dazu in einer Aussendung. Betroffen seien dabei keine Kleinigkeiten oder Nebensächlichkeiten sondern oft „zentrale Vorhaben in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule, Trinkwasser und Kanal, Feuerwehr, Energie sowie Straßen und öffentliche Plätze“. Das gehe nicht lange gut, weiß auch Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. „Erneuerungsinvestitionen können nicht ewig hinausgeschoben werden, ohne die Infrastruktur langfristig zu schädigen“.

Deshalb üben sich Gemeinden in Zurückhaltung

Die bisherigen Rückmeldungen zeigen auch, warum Projekte verschoben werden. Ganz einfach: Es fehlen die Mittel im laufenden Budget. Zusätzlich sind Finanzierungskosten gestiegen, Fördermittel fehlen oder verzögern sich und der Eigenmittelbedarf ist zu hoch. Zurückhaltung löst außerdem die wachsende Unsicherheit über die weitere Finanzentwicklung aus.

„Die Gemeinden ohne Wien haben in den vergangenen Monaten ihren Beitrag zur Konsolidierung geleistet und budgetäre Vorgaben mitgetragen. Vielerorts war das aber nur möglich, indem notwendige Investitionen aufgeschoben wurden.“ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl

„Wer notwendige Investitionen verschiebt, spart nicht nachhaltig“

Besonders problematisch seien für die Bürgermeister zudem höhere spätere Investitionskosten, eine Verschlechterung der Infrastrukturqualität, schlechtere Rahmenbedingungen bei der Kinderbetreuung und Schulen und schließlich auch weniger Aufträge für regionale Betriebe. Pressl warnt: „Wer heute notwendige Investitionen verschiebt, spart nicht nachhaltig, sondern verteuert die Zukunft. Was heute nicht gemacht wird, kostet morgen noch mehr.“

Problem für lokale und regionale Wirtschaft

Die Investitionszurückhaltung ist aber nicht nur für die Gemeinden selbst ein Problem, sondern auch für die lokale und regionale Wirtschaft, weiß Pressl abschließend: „Was Gemeinden nicht investieren können, fehlt als Auftrag den Klein- und Mittelbetrieben in der Region.“