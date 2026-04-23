„Schockierende Vorwürfe“ um bekannten DJ: Electric Love zieht Reißleine

Wegen der "schockierenden Vorwürfe", derer sich der bekannte DJ Avaion entgegensieht, wird er nun aus dem Programm des Electric Love Festivals in Salzburg gekickt. Und auch ein weiterer Musiker hat bereits reagiert.

Wie das Electric Love Fesival nun in sozialen Medien postet, wird Avaion nicht bei der diesjährigen Ausgabe mit dabei sein. Grund dafür sind die Anschuldigungen und Vorwürfe die aktuell rund um die vermeintliche Ex-Partnerin des DJ kursieren. Im genauen Wortlaut schreibt man: „Schockierende Vorwürfe und Details über eine höchst toxische Beziehung zwischen dem Künstler Avaion und seiner Ex-Partnerin sind nun ans Licht gekommen. Diese Vorwürfe wiegen schwer, stellen eine Straftat dar und überschreiten eine Grenze, die niemals überschritten werden darf. Aus diesem Grund wird Avaion nicht auf dem Electric Love 2026 auftreten.“

Diese Vorwürfe werden gegen Avaion erhoben

Grund und Auslöser für diese Reaktion ist ein Youtube-Video und ein Instagram-Statement. In beiden gibt eine Frau an, die Ex-Freundin des Musikers zu sein und erhebt eben schwere Vorwürfe gegen ihn. Darin geht es unter anderem um körperliche Gewalt, Betrug, Stalking und Vergewaltigung.

©Leserfoto Avaion wird nicht beim diesjährigen Electric Love Festival in Salzburg mit dabei sein.

Deutscher DJ nimmt Avaion aus Show-Lineup für Salzburg-Auftritt

Auch der deutsche DJ „Bunt.“ hat ihn aus dem Show-Lineup seines Auftritts in Salzburg am 3. Juni 2026 genommen. „Wir sind völlig fassungslos und haben sofortige Maßnahmen ergriffen“, schreibt er in einer Story auf Instagram. Bei den beiden gemeinsamen Songs habe man das eigene Credit auch auf allen Plattformen entfernt, die Zusammenarbeit sowie jeglichen Kontakt hat man außerdem beendet. „Und ich werde selbstverständlich keine der Songs mehr spielen“, so der deutsche Künstler, der abschließend noch schreibt: „Das hat keinen Platz in dieser Welt. Volle Solidarität.“

©Leserfoto Der deutsche DJ „Bunt.“ hat Avaion aus dem Line-Up seiner eigenen Show genommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 09:20 Uhr aktualisiert