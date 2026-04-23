Österreicher in Ukraine festgehalten: Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft

Was als Hilfe für eine Bekannte begann, hat sich zu einem komplexen Rechtsfall entwickelt: Ein österreichischer Flüchtlingshelfer kann die Ukraine seit Monaten nicht verlassen. Ihm droht eine Haftstrafe.

Der Grazer Flüchtlingshelfer Daniel Kollnig hält sich seit Anfang 2026 unfreiwillig in der Ukraine auf. Nach einer kurzzeitigen Festnahme darf er zwar auf freiem Fuß bleiben, ist jedoch an die Region rund um Lwiw gebunden und muss regelmäßig zu Gerichtsterminen erscheinen, berichten mehre Medien. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Kindesentführung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mehrere Jahre Haft.

Hintergrund: Sorgerechtsstreit eskaliert

Ausgangspunkt des Falls ist ein Sorgerechtskonflikt zwischen getrennten Eltern. Laut Darstellung Kollnigs war eine Bekannte von ihm vor mehreren Jahren gemeinsam mit ihrer Tochter nach Österreich gezogen, mit Zustimmung des Vaters. Ein österreichisches Gericht habe später das Sorgerecht der Mutter zugesprochen, während dem Vater ein Besuchsrecht eingeräumt worden sei. Im Zuge eines Aufenthalts in der Ukraine sei das Kind jedoch nicht mehr zur Mutter zurückgekehrt. Daraufhin sei versucht worden, das Kind wiederzufinden und zurückzubringen. Kollnig habe die Mutter dabei unterstützt, 5 Minuten hat berichtet.

Festnahme nach kurzer Flucht

Nach Angaben des Betroffenen sei es gelungen, das Kind in der Ukraine ausfindig zu machen. Gemeinsam hätten sie es mitgenommen. Kurz darauf griffen jedoch die Behörden ein. Bereits nach kurzer Zeit sei es zur Festnahme gekommen. Das Kind sei von den ukrainischen Behörden wieder dem Vater übergeben worden, trotz vorliegender Sorgerechtsentscheidung zugunsten der Mutter, wie von Unterstützern betont wird.

Zweifel am Verfahren

Kollnig selbst sowie Personen aus seinem Umfeld äußern Zweifel an der Fairness des Verfahrens. Es wird kritisiert, dass öffentliche Stellungnahmen von Behörden bereits eine Vorverurteilung nahegelegt hätten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Einfluss von Kontakten des Vaters eine Rolle spielen könnte. Auch die Unterstützung durch österreichische Stellen sei aus Sicht der Beteiligten zunächst unzureichend gewesen. Erst in den letzten Wochen habe sich der Eindruck verstärkt, dass intensiver an einer Lösung gearbeitet werde.

Politische Unterstützung wächst

Unterstützung erhält der Flüchtlingshelfer unter anderem aus der Politik, u.a von der ehemaligen Graz-Vizebürgermeisterin Lisa Rückert. Es wird berichtet, dass der Fall auch auf höherer Ebene thematisiert wurde und mittlerweile mehrere Stellen involviert sind. Ein mögliches Auslieferungsverfahren nach Österreich wurde jedoch offenbar nicht weiterverfolgt, da die Erfolgsaussichten als gering eingeschätzt wurden.

Langer Rechtsweg erwartet

Derzeit befindet sich das Verfahren in der Vorbereitungsphase. Ein Prozess in erster Instanz steht noch bevor. Kollnig gehe davon aus, dass selbst bei einem Freispruch weitere rechtliche Schritte folgen könnten. Er rechne daher mit einem Verfahren, das sich über viele Monate ziehen könnte.

Hohe Belastung für den Betroffenen

Die Situation stellt für den Österreicher eine große Belastung dar. Neben der rechtlichen Unsicherheit muss er auch die Kosten für Unterkunft und Rechtsvertretung selbst tragen. Seit Monaten ist er an einen Ort gebunden, ohne Klarheit darüber, wie und wann der Fall abgeschlossen wird.