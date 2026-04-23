Brand nach Bombendrohung: Schulzentrum erneut im Visier

Nach einer Bombendrohung sorgt ein weiterer Vorfall für Unruhe: In einem Schulzentrum in Oberösterreich ist ein Brand ausgebrochen. Die Polizei ermittelt, vieles deutet auf Brandstiftung hin.

Am frühen Donnerstagmorgen kam es im Schulzentrum Haid-Ansfelden zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 5.53 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte alarmiert, nachdem Rauch aus einem Gebäude der Mittelschule Haid 1 gemeldet worden war. Vier Feuerwehren rückten aus, um den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

Hinweise auf Brandstiftung

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Im Bereich eines Seiteneingangs wurde eine beschädigte Tür festgestellt, dahinter befand sich der Brandherd. Nach bisherigen Informationen wurden brennbare Materialien wie ein Teppich oder ein Schuhabstreifer entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung entstand erheblicher Schaden im Inneren des Gebäudes.

Schulbetrieb teilweise eingestellt

Aufgrund der Schäden konnte der Unterricht in der betroffenen Schule vorerst nicht stattfinden. Andere Einrichtungen im Schulzentrum sind jedoch nicht betroffen. Die Verantwortlichen betonen, dass der Betrieb in den übrigen Schulen wie gewohnt weiterläuft, berichten mehrere Medien. Besonders brisant: Erst vor wenigen Tagen war das Schulzentrum bereits Ziel eines Polizeieinsatzes. Damals hatte eine Bombendrohung für Aufregung gesorgt. Der neuerliche Vorfall verstärkt nun die Verunsicherung unter Eltern, Schülern und Lehrpersonal. Die Polizei hat den Tatort untersucht und Spuren gesichert. Derzeit wird intensiv ermittelt, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Ob ein Zusammenhang zwischen der früheren Drohung und dem aktuellen Brand besteht, ist noch unklar.