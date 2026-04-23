Hacker im System: Intersport warnt jetzt alle Kunden

"Unbefugte Dritte" haben sich Zugriff zum Bestellsystem von Intersport verschafft, wie es nun in einer Mail an die Kunden heißt. Betroffen sind vor allem personenbezogene Daten. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

Vor wenigen Tagen hat der Sportwarenhändler „Intersport“ davon erfahren, dass zwischen dem 8. und dem 15. April 2026 „eine nicht autorisierte, externe Partei auf einige personenbezogenen Kundendaten zugegriffen hat“, heißt es in der Mail weiter. Gleichzeitig möchte man versichern, dass weder Passwörter noch Finanzinformationen wie etwa Kreditkartendaten, Bankverbindungen und Co. in der betroffenen Datenbank enthalten waren. Gegenüber 5 Minuten bestätigt die Pressestelle den Zugriff und die Mail. Wie viele Kunden betroffen sind, kann man auf Nachfrage jedenfalls noch nicht sagen.

Welche Daten betroffen sind: Vor- und Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

postalische Adresse

Bestellinformationen (bestelltes Produkt, Menge, Preis, Zahlungsstatus, Lieferstatus)

Welche Gefahren und Risiken jetzt bestehen

Dennoch können Risiken entstehen, wie man weiter erklärt. „Die Kombination aus Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse kann von Dritten möglicherweise für unerwünschte Kontaktaufnahmen, Phishing-E-Mails oder andere betrügerische Aktivitäten genutzt werden“, warnt man nun die Kunden. Besonders Vorsicht walten lassen sollte man aktuell daher bei unerwarteten E-Mails oder Nachrichten, in denen persönliche Daten bestätigt oder Zahlungen veranlasst werden sollen, bei Anrufen von Unbekannten zu getätigten Bestellungen oder bei sonstigen Kontaktaufnahmeversuchen im Namen Intersports. Zudem appelliert man an die Kunden, nicht auf Links in verdächtigen E-Mails zu klicken, „auch wenn diese scheinbar von uns stammen“.

Intersport-Geschäftsführer gegenüber 5 Minuten: „Bedauern den Vorfall“

Der Redaktion hat man auch exklusiv ein Statement von Intersport-Geschäftsführers, Franz Koll geschickt, der darin meint: „Der Schutz der Daten unserer Kundinnen und Kunden hat für uns oberste Priorität. Umso mehr bedauern wir den Vorfall, dass unbefugte Dritte bei einem externen Dienstleister von Intersport Zugriff auf unser Bestellsystem und somit auf eine begrenzte Anzahl personenbezogener Daten erlangt haben. Nach aktuellem Kenntnisstand sind weder Finanzdaten noch Passwörter betroffen. Wir haben unverzüglich Maßnahmen ergriffen, um den weiteren Zugriff zu unterbinden. Weiters wurden die zuständigen Datenschutzbehörden umgehend informiert und alle betroffenen Kundinnen und Kunden proaktiv verständigt.“

©Intersport AUSTRIA Intesrport-Geschäftsführer Franz Koll: „Schutz der Daten hat für uns oberste Priorität.“

Intersport überprüft und verstärkt kontinuierlich Sicherheitsmaßnahmen

Koll versichert außerdem, dass man nur sorgfältig ausgewählte Dienstleister zur Verarbeitung der Kundendaten einsetzen würde. Unabhängig davon überprüft und verstärkt der Sporthändler außerdem kontinuierlich die Sicherheitsmaßnahmen.

„Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und arbeiten mit Hochdruck an der vollständigen Aufklärung.“ Intersport Austria-Geschäftsführer Franz Koll exklusiv gegenüber 5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert