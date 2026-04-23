Brand in Landwirtschaftsgebäude: Flammen greifen rasch um sich

Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude hat am Mittwochabend in Leonding für einen Großeinsatz gesorgt. Das Feuer brach im Strohlager aus und hielt die Einsatzkräfte über Stunden auf Trab.

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr bemerkten Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesens im Bezirk Linz-Land plötzlich Rauch und Flammen. Nach ersten Angaben dürfte der Brand im Bereich einer Werkbank im Strohlager ausgebrochen sein. Warum es dazu kam, ist derzeit noch unklar.

Rasche Alarmierung verhindert Schlimmeres

Die Bewohner reagierten geistesgegenwärtig und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Kurz darauf rückten mehrere Feuerwehren aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Gerade in Strohlagern besteht aufgrund des leicht entzündlichen Materials ein hohes Risiko, dass sich ein Feuer schnell ausbreitet. Die Einsatzkräfte standen rund zwei Stunden im Einsatz. Erst gegen 22.30 Uhr konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Durch das rasche Eingreifen gelang es, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Niemand verletzt, Schaden noch unklar

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen. Experten werden nun klären, was genau das Feuer ausgelöst hat.