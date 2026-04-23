Nach versuchtem Diebstahl: 12-Jähriger schlägt Ladendetektiv mehrmals

In einem Innsbrucker Geschäft wollten drei Jugendliche Mittwochabend, am 22. April 2026 gegen 18.30 Uhr, etwas stehlen, wurden dabei aber vom Ladendetektiv erwischt.

Auf der Polizeiinspektion wurden die drei dann im Beisein der Erziehungsberechtigten befragt.

Auf der Polizeiinspektion wurden die drei dann im Beisein der Erziehungsberechtigten befragt.

Bei den dreien handelt es sich um einen 12-jährigen Iraner, einen 13-jährigen Österreicher und eine gleichaltrige Österreicherin. Der 12-Jährige soll dann laut derzeitigem Ermittlungsstand dem Detektiv mehrmals ins Gesicht geschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben, heißt es seitens der Polizei.

Jugendliche auf Polizeiinspektion befragt

Der Ladendetektiv wurde dabei jedoch nicht verletzt. Die Beamten haben die drei Unmündigen zur Polizeiinspektion gebracht und im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten befragt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Bericht übermittelt, heißt es abschließend.