10.000 Österreicher bekommen von Versicherung jetzt Geld zurück

Wegen "intransparenter Kostenklauseln" bei vor 2007 abgeschlossenen kapitalbildenden Lebensversicherungen, konnte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nun eine Lösung für rund 10.000 Menschen erzielen.

Seit Mai 2023 hat der VKI dazu eine Sammelaktion durchgeführt, die mit Ende 2025 abgeschlossen worden ist. Nun hat man dazu auch eine Lösung mit der Versicherungsbranche bezüglich möglicher Ansprüche erzielen können. Dazu wird seitens der Versicherer ein „namhafter Betrag im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich“ aufgewendet und an die rund 10.000 Teilnehmer der Sammelaktion ausgezahlt, so der VKI nun.

Das sind die Ansichten von VKI und Versicherung zum Thema

Die Sammelaktion ist in Zusammenhang mit laut der Konsumentenschützer „intransparenten Kostenklauseln bei vor 2007 abgeschlossenen, kapitalbildenden Lebensversicherungen“ durchgeführt worden. Laut Rechtsansicht des VKI seien nämlich Kosten, die nicht transparent vereinbart wurden, zurückzuerstatten. Die Versicherungsbranche sieht das jedoch etwas anders. Ihnen zufolge seien die Ansprüche aufgrund der Festlegung der Kosten im Versicherungstarif „unbegründet“. Intensive Verhandlungen haben nun aber doch zu einer Lösung für alle Teilnehmer der Sammelaktion geführt.

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VKI-Jurist: „Mit dieser Lösung sind wir sehr zufrieden“

Schließlich haben sich nämlich alle 22 Versicherungen einverstanden erklärt, diese Branchenlösung umzusetzen. „Mit dieser Lösung sind wir sehr zufrieden, weil wir für tausende Verbraucher:innen einen Mehrerlös erreichen und somit langwierige Gerichtsverfahren vermeiden konnten“, meint auch Stefan Schreiner, zuständiger Jurist für Sammelaktionen in der Abteilung Intervention des VKI.