Lotto-Ziehung ohne Sechser bringt trotzdem zwei Hauptgewinne

Auch bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 22. April 2026, hat es keinen Sechser gegeben, womit aus dem Doppel- nun ein Dreifachjackpot wird. Beim Joker konnten sich dafür aber gleich zwei Österreicher freuen.

Zwei Österreicher dürfen sich über den Hauptgewinn beim Joker und damit jeweils fast 100.000 Euro freuen.

Zwei Österreicher dürfen sich über den Hauptgewinn beim Joker und damit jeweils fast 100.000 Euro freuen.

3,1 Millionen Euro warten am kommenden Sonntag, 26. April 2026, auf die Lotto-Spieler in Österreich, wenn es wieder darum geht, die sechs Richtigen am Schein zu haben. Grund dafür ist eine weitere Ziehung ohne Hauptgewinn am Mittwoch, 22. April. Damit folgt am Sonntag eben ein Dreifachjackpot, wie die „Österreichischen Lotterien“ nun berichten.

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Vier Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Eine Zahl hat gleich vier Österreichern dabei gefehlt, dafür hatten sie alle die richtige Zusatzzahl am Schein. Die Gewinner sind aus dem Burgenland, der Steiermark und aus Oberösterreich. Während drei von ihnen jeweils rund 24.800 Euro bekommen, hat sich ein zweiter Steirer für das System 4/08 entschieden und systembedingt zusätzliche Gewinne abgestaubt. Er oder sie geht mit rund 27.700 Euro nach Hause.

Kein LottoPlus-, dafür zwei Joker-Sechser

Keinen Hauptgewinn hat es auch bei der LottoPlus-Ziehung gegeben, womit das Geld aus dem ersten Gewinnrang wieder auf den zweiten aufgeteilt wurde. Heißt: Die 54 Fünfer können sich über jeweils rund 4.800 Euro freuen. Damit blieb es bis zuletzt spannend. Und tatsächlich: Beim Joker war es dann so weit. Ein Lotto-Quicktipp aus Tirol und ein EuroMillionen-Normalschein aus Wien hatten die richtigen Zahlen und das „Ja“ angekreuzt. Beide bekommen nun knapp 98.000 Euro. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.