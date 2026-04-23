Rückruf: Cannabis Store warnt jetzt vor diesem Produkt
Weil die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) das Produkt "PEACH Pebbles ALIA Melted" als "gesundheitsschädlich" eingestuft hat, wird dieses nun vom Cannabis Store Vienna zurückgerufen.
In einer Aussendung rät der Cannabis Store Vienna außerdem „dringend“ vom Verzehr ab. Das Produkt wurde bereits aus dem Verkehr genommen, hat man es aber bereits erworben, wird darum gebeten, es nicht zu konsumieren. Dieses sei, wie auf der Verpackung festgehalten, aber sowieso nicht zum Verzehr geeignet, erklärt man weiter.
Produktrückruf: Kaufpreis wird auch ohne Rechnung erstattet
Das Produkt kann auch ohne Rechnung in die jeweilige Verkaufsstelle zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird jeweils erstattet. Die entstandenen Unannehmlichkeiten bedauert man und weist abschließend darauf hin, „dass diese Warnung nicht besagt, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist“. Der Cannabis Store Vienna hat vier Filialen in Wien und je eine in Wiener Neustadt, St. Pölten, Krems, Klagenfurt und Villach.