Rückruf: Cannabis Store warnt jetzt vor diesem Produkt

Weil die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) das Produkt "PEACH Pebbles ALIA Melted" als "gesundheitsschädlich" eingestuft hat, wird dieses nun vom Cannabis Store Vienna zurückgerufen.

Der Cannabis Store Vienna mit Filialen in mehreren Bundesländern warnt nun vor einem Produkt.

Der Cannabis Store Vienna mit Filialen in mehreren Bundesländern warnt nun vor einem Produkt.

In einer Aussendung rät der Cannabis Store Vienna außerdem „dringend“ vom Verzehr ab. Das Produkt wurde bereits aus dem Verkehr genommen, hat man es aber bereits erworben, wird darum gebeten, es nicht zu konsumieren. Dieses sei, wie auf der Verpackung festgehalten, aber sowieso nicht zum Verzehr geeignet, erklärt man weiter.

©AGES Dieses Produkt ist vom Produktrückruf betroffen.

Produktrückruf: Kaufpreis wird auch ohne Rechnung erstattet

Das Produkt kann auch ohne Rechnung in die jeweilige Verkaufsstelle zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird jeweils erstattet. Die entstandenen Unannehmlichkeiten bedauert man und weist abschließend darauf hin, „dass diese Warnung nicht besagt, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist“. Der Cannabis Store Vienna hat vier Filialen in Wien und je eine in Wiener Neustadt, St. Pölten, Krems, Klagenfurt und Villach.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 11:31 Uhr aktualisiert