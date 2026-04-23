Viele Diagnosen: Die Stellung als Gesundheitscheck der jungen Generation

Pro Jahrgang werden in Österreich rund 50.000 Stellungspflichtige im Rahmen der Stellung beim Bundesheer auf ihre Eignung für den Wehrdienst untersucht. Dabei müssen sie sich zahlreichen Untersuchungen unterziehen.

Das Ziel ist die Feststellung der körperlichen und psychischen Eignung für den Wehrdienst. Dabei erfolgt die Einstufung in „tauglich“, „vorübergehend untauglich“ oder „untauglich“. Jedoch dient die Stellung nicht nur der Eignung für den Wehrdienst, sondern auch der frühzeitigen Erkennung gesundheitlicher Risiken. Rund 85 Prozent weisen dabei mindestens eine medizinische Diagnose auf. „Die Stellung stellt für viele junge Menschen die erste umfassende Gesundheitsuntersuchung dar und ermöglicht Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand einer ganzen Generation. Damit leistet das Bundesheer einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung und zur weiteren medizinischen Versorgung junger Männer, aber auch bei Frauen, die den freiwilligen Grundwehrdienst ableisten“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Gesundheitsrisiken werden frühzeitig erkannt

Zu den häufigsten Befunden gehören Beschwerden des Bewegungsapparates sowie Allergien, Kurzsichtigkeit und Stoffwechselstörungen. Pro Jahrgang werden dabei mehrere tausend medizinische Einzeldiagnosen dokumentiert. Die prüfenden Stellungskommissionen bestehen aus einem Offizier als Leiter sowie Ärzten, Psychologen und Verwaltungspersonal. Diese entscheiden dann mit einer Stimmenmehrheit über die Tauglichkeit der Stellungspflichtigen. Für die Einstufung als „tauglich“ ist dabei die Zustimmung des Arztes erforderlich. Nach Abschluss der Untersuchungen erhalten die Stellungspflichtigen ein schriftliches Ergebnis und führen ein Abschlussgespräch. Zudem erhalten sie Informationen über psychologische und medizinische Unterstützungsangebote und bekommen Empfehlungen für weitere Behandlungen.