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/ ©fotolia.com | Jürgen Fälchle
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Mutterkuh mit Kälbchen auf der Weide.
21 Tiere mussten wegen einer Krankheit im Bezirk Dornbirn getötet werden.
Bezirk Dornbirn
23/04/2026
Wegen TBC

Mehrere Rinder krank: 21 Tiere in Vorarlberg mussten getötet werden

Im Bezirk Dornbirn (Vorarlberg) mussten kürzlich auf einem Hof 21 Tiere wegen Rindertuberkuose getötet werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Im Winter waren die Tests beim betroffenen Hof noch unauffällig, bei zwei Tieren konnten nun aber die für Rindertuberkulose (TBC) typiscchen Veränderungen in der Lunge festgestellt werde. Der gesamte Bestand musste schließlich getötet werden, nachdem auch bei anderen Tieren positive Tests vorlagen, berichtet der ORF nun. Auch ein zweiter Hof, auf den mehrere Rinder aus dem betroffenen Bestand gebracht worden sind, musste gesperrt werden. Sechs Tötungen hat man dort diagnostisch bereits durchgeführt, weitere Untersuchungen laufen.

Sechs Betriebe in Vorarlberg gesperrt

Während bereits im Bregenzerwald viele Tiere getötet werden mussten – mehr dazu etwa hier: 55 Tiere: Ganzer Rinderbestand musste getötet werden -, wurden die Tiere im jetzigen Fall wohl nicht im Ländle angesteckt. Sie haben nämlich außerhalb von Vorarlberg gealpt. Insgesamt sind im Bundesland übrigens sechs Betriebe gesperrt. Im Bregenzerwald gibt es – zumindest vorerst – Entwarnung, bei Nachuntersuchungen sind keine Tests mehr positiv ausgefallen.

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