Erschreckender Trend: Antisemitische Vorfälle am Höchststand

Der Jahresbericht der Antisemitismus-Meldestelle der IKG weist mehr als vier antisemitische Vorfälle pro Tag aus. „Jüdisches Leben nur dank Sicherheitsmaßnahmen möglich“, IKG-Präsident Oskar Deutsch

Im Kalenderjahr 2025 registrierte die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) insgesamt 1.532 antisemitische Vorfälle. Seit beginn der Aufzeichnungen ist das die höchste Zahl. Laut IKG-Präsident Oskar Deutsch zeigt sich damit seit dem 7. Oktober 2023 ein Negativtrend.

Erschreckende Zahlen zeigen die Realität

Die Gesamtzahl der Vorfälle setzt sich aus 19 physischen Angriffen, 27 Bedrohungen, 205 Sachbeschädigungen, 439 Massenzuschriften und 842 Fällen von verletzendem Verhalten zusammen. Der Jahresdurchschnitt lag hierbei bei 4,2 Vorfällen pro Tag, was einem minimalen Anstieg gegenüber 2024 entspricht (4,13). Jedoch zeigen diese Zahlen im Vergleich zu Ende 2023 einen deutlichen Rückgang (8,13 Vorfälle pro Tag).

Viele Fälle überschneiden sich

Die häufigste Erscheinungsform war mit 1.186 Fällen (77,4 Prozent) israelbezogener Antisemitismus. Stark angestiegen sind Schoa-Relativierung und -Leugnung (625 Fälle) sowie antisemitische Ausgrenzung (750 Fälle). Die meisten Vorfälle weisen Überschneidungen von mindestens zwei Erscheinungsformen auf. So waren 508 der 1.186 Fälle von israelbezogenem Antisemitismus auch Fälle von Ausgrenzung und 499 Fälle von Schoa-Relativierung/-Leugnung.