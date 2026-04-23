Spritpreisbremse: OMV muss Preise weitergeben

Hat die OMV die staatliche Spritpreisbremse eigenmächtig gekürzt? Nach Vorwürfen und einer Prüfung durch die E-Control steht nun fest: Der Öl-Riese muss die vollen 5 Cent weitergeben.

Seit Anfang April 2026 ist in Österreich die Spritpreisbremse in Kraft, die Autofahrer an den Zapfsäulen entlasten soll. Die Maßnahme setzt sich aus zwei Säulen zusammen: Einer Senkung der Mineralölsteuer sowie einer verpflichtenden Reduktion der Gewinnspanne der Mineralölkonzerne um 5 Cent pro Liter.

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Die „Notfallklausel“ der OMV

Kurz nach Einführung der Maßnahme geriet die OMV in die Kritik. Wie aus Medienberichten hervorging, gab der Konzern beim Diesel zunächst nur 2,8 Cent statt der geforderten 5 Cent an die Kunden weiter. Der Konzern berief sich auf eine Notfallklausel, die besagt, dass nicht ohne „angemessenen Gewinn“ verkauft werden müsse. Da die OMV Kraftstoffe importieren muss und bei ausländischen Lieferanten keine Preisabschläge durchsetzen konnte, sah man das Vorgehen als rechtlich zulässig an. Wir haben berichtet: Spritpreisbremse gekürzt: OMV hat Maßnahme nicht ganz umgesetzt.

Aktuelle Entscheidung: E-Control schafft Klarheit

Wie nun aus einem aktuellen Medienbericht der Krone hervorgeht, wurde der Fall durch die Regulierungsbehörde E-Control abschließend geprüft. Das Ergebnis stellt die Rechtslage eindeutig klar: Die E-Control entschied, dass die Verordnung zur Spritpreisbremse eindeutig ist. Es gibt keine Ausnahmeregelung für die OMV. Das heißt: Die vollen 5 Cent Margendämpfung müssen weitergegeben werden.