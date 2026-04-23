Erdbeben in Slowenien – bis nach Österreich spürbar

„Ziemlich heftig für einige Sekunden“: So beschreiben Anrainer ein Erdbeben, das Slowenien am 21. April 2026 aus dem Schlaf riss. Auch in Österreich war es teils spürbar.

In Slowenien kam es am Dienstagmorgen zu einem Erdbeben.

In Slowenien kam es am Dienstagmorgen zu einem Erdbeben.

Am Dienstagmorgen, den 21. April 2026, gab es im Südosten Sloweniens ein spürbares Erdbeben. Laut dem europäischen Erdbebenzentrum EMSC ereignete sich der Hauptstoß um 7.58 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag in der Nähe von Mokronog, etwa 47 Kilometer östlich der Hauptstadt Ljubljana.

Wie stark war das Beben?

Die Werte schwankten je nach Messstation zwischen 3,2 und 3,6. Die slowenische Umweltagentur ARSO legte den Wert letztlich bei 3,2 fest. Bereits in der Nacht um 2.01 Uhr kam es zu einem Beben mit der Stärke 3,1 bei Kostel.

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„Ziemlich heftig“: Zeugenberichte aus der Region

Hunderte Zeugenmeldungen gingen beim EMSC ein. Besonders in Slowenien und Kroatien war die Verunsicherung kurzzeitig groß: Aus Mirna (3 km vom Epizentrum) meldeten Zeugen starke Vibrationen bereits 4 Minuten nach dem Stoß. In Maribor (77 km nordöstlich): Bewohner berichteten von einem „ziemlich heftigen Beben für 3–4 Sekunden“. Dennoch blieb es bei einem Schrecken: „Wir sind alle sicher“, so ein Anrainer. Auch in Zagreb (70 km entfernt) und Karlovac wurden die Vibrationen noch wahrgenommen. Wie aus den Daten hervorgeht, war der Erdstoß vereinzelt auch in Österreich spürbar. Eine Meldung erreichte den EMSC sogar aus dem rund 250 Kilometer entfernten Haid (Oberösterreich), wobei die Intensität hier nur noch als extrem schwach eingestuft wurde. In den südlichen Bundesländern wie Kärnten war das Zittern teils ebenso leicht spürbar.

Einordnung der Experten

Das slowenische Umweltministerium (ARSO) veröffentlichte Karten der makroseismischen Intensität, um die Auswirkungen einschätzen zu können. Trotz der spürbaren Erschütterungen und Berichten über „wackelnde Möbel“ gab es keine Meldungen über größere Schäden oder Verletzte.