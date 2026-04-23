Tödlich verletzt: 93-Jähriger von eigenem Auto überrollt

Ein 93-jähriger Mann ist bei einem tragischen Unfall mit seinem Auto tödlich verletzt worden. Der Wagen war ins Rollen geraten, als er versuchte, ihn zu stoppen. Trotz sofortiger Hilfe kam jede Rettung zu spät.

93-Jähriger tot: Bei dem Versuch, den PKW zu stoppen, wurde der Mann vom Wagen überrollt.

93-Jähriger tot: Bei dem Versuch, den PKW zu stoppen, wurde der Mann vom Wagen überrollt.

Ein 93-Jähriger aus Linz parkte seinen PKW am 23. April 2026 in der Pachmayrstraße, um bei einem Selbstbedienungsladen Eier zu kaufen. Am Beifahrersitz befand sich seine 85-jährige Ehefrau. Als der Mann den Wagen verließ, begann dieser auf der leicht abschüssigen Fahrbahn rückwärts zu rollen.

93-Jähriger tot: Mann wollte Auto stoppen, wird von Fahrzeug überrollt

Bei dem Versuch, den PKW zu stoppen, wurde der Mann vom Wagen überrollt. Seine Gattin lenkte vom Beifahrersitz aus das Fahrzeug gegen eine Böschung und betätigte die elektronische Parkbremse. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt erlag der 93-Jährige wenig später im Unfallkrankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 15:27 Uhr aktualisiert