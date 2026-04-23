PV-Anlagen bei Seilbahnen künftig genehmigungsfrei?

Turbo für Seilbahnen: Eine neue Verordnung befreit PV-Projekte am Berg von aufwendigen Genehmigungen. Minister Hanke verspricht weniger Bürokratie und mehr Unabhängigkeit für Österreichs Tourismusbetriebe.

Laut einer neuen Verordnung des Infrastrukturministeriums können PV-Anlagen bei Seilbahnen künftig ohne langes Genehmigungsverfahren errichtet werden.

Laut einer neuen Verordnung des Infrastrukturministeriums können PV-Anlagen bei Seilbahnen künftig ohne langes Genehmigungsverfahren errichtet werden.

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des Personentransports mit Seilbahnen in Österreich: Wie Infrastrukturminister Peter Hanke in Wien bekannt gab, wird die Verordnung über genehmigungsfreie Bauvorhaben bei Seilbahnen umfassend novelliert, so in einer aktuellen Aussendung.

©Stadt Wien/David Bohmann Am Foto: Infrastrukturminister Peter Hanke.

Turbo für Sonnenstrom auf dem Gipfel

Der Kern der Neuregelung ist der massive Ausbau der Photovoltaik. Laut Aussendung des Ministeriums (BMIMI) sollen PV-Anlagen im Bereich der Seilbahninfrastruktur – etwa an Tal- und Bergstationen oder technischen Einrichtungen – künftig ohne aufwendige Genehmigungsverfahren errichtet werden können. „Weniger Bürokratie bedeutet in diesem Fall mehr Klimaschutz“, betont Minister Hanke. Ziel ist es, bestehende Flächen sinnvoll für die nachhaltige Stromerzeugung zu nutzen und den Betrieben schnelle Investitionen in erneuerbare Energien zu ermöglichen. Dies soll nicht nur die Emissionen senken, sondern die Unternehmen auch unabhängiger von schwankenden Energiepreisen machen, heißt es.

Tourismusstandort wird „klimafit“

Die Novelle wird als zentraler Baustein zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts Österreich gesehen. Neben der Photovoltaik bringt das Paket weitere Erleichterungen: Die Modernisierung technischer Infrastruktur, wie die Umstellung von Steuerleitungen auf Glasfaser, wird vereinfacht. Die Liste generell genehmigungsfreier Bauvorhaben wurde erweitert, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Inkrafttreten noch vor dem Sommer

Die Verordnung befindet sich aktuell in der politischen Koordinierung. Geht es nach dem Zeitplan des Ministeriums, sollen die neuen Regelungen bereits vor dem Sommer 2026 in Kraft treten.