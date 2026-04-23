Nach schwerer Krankheit verstorben: Gemeinde trauert um Bürgermeister

Die Gemeinde Klaffer am Hochficht im Bezirk Rohrbach trauert um ihren Bürgermeister Franz Wagner, der nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben ist.

Die Gemeinde Klaffer am Hochficht im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) steht unter Schock: Bürgermeister Franz Wagner ist im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der ÖVP-Politiker hatte die Gemeinde seit 17 Jahren als Bürgermeister geführt und galt in dieser Zeit als prägende Persönlichkeit der Region.

Große Trauer um Bürgermeister Franz Wagner

Besonders bekannt war Wagner für sein Engagement rund um den Kräuterkirtag, der sich während seiner Amtszeit zu einem wichtigen und stetig wachsenden Veranstaltungshighlight in der Gemeinde entwickelte. Im Herbst 2025 erhielt Wagner die Diagnose einer schweren Erkrankung. Landeshauptmann Thomas Stelzer würdigte den Verstorbenen als engagierten Kommunalpolitiker, der sich mit großem Einsatz für die Bevölkerung eingesetzt habe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert