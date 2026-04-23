Wolf in Tirol: Land erlässt Abschussverordnung

Die Tiroler Landesregierung hat am heutigen Donnerstag eine neue Abschussverordnung für einen sogenannten „Risikowolf“ im Bezirk Innsbruck-Land erlassen. Die Maßnahme tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Hintergrund der Entscheidung sind wiederholte Nachweise eines Wolfes im Gemeindegebiet von Gschnitz. Das Tier wurde dort in den vergangenen Tagen mehrfach in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden gesichtet. Sowohl direkte Meldungen aus der Bevölkerung als auch Videomaterial belegen, dass der Wolf die Scheu vor dem Menschen verloren hat und in den Siedlungsraum vordringt. Das teilt das Land Tirol in einer aktuellen Aussendung mit. Ab sofort bis zum 17. Juni 2026 darf der Wolf geschissen werden. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits unmittelbar nach der Kundmachung in Kenntnis gesetzt, heißt es.

Land bittet um Mithilfe

Das Land Tirol bittet die Bürger weiterhin um Mithilfe. Sichtungen von Großraubtieren sollten umgehend über das Online-Formular auf der Website des Landes oder direkt bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden. Bildmaterial sei dabei für die fachliche Beurteilung der Experten besonders wertvoll.