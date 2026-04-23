„Nicht konsumieren“: SPAR ruft diese Nudeln in ganz Österreich zurück

Bei SPAR wird aktuell eine Eigenmarke an Nudeln zurückgerufen. Grund dafür ist eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung, die festgestellt worden ist.

Bei dem Produkt, das zurückgerufen wird, handelt es sich um die „S-Budget Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta alluovo – Eierteigwaren)“, wie der Supermarkt-Riese nun in einer Aussendung mitteilt. Das betroffene Mindesthaltbarkeitsdatum ist jenes vom 24. März 2028. Man versichert außerdem, dass die betroffene Ware mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum bereits aus dem Verkehr genommen worden ist, Grund ist eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung.

Dieses Produkt wird bei SPAR jetzt zurückgerufen: S-Budget Tagliatelle mit Ei 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 24. März 2028

©SPAR Produktwelt Das sind die betroffenen Nudeln, die zurückgerufen werden.

Produktrückruf: Was wenn man die Nudeln bei SPAR schon gekauft hat?

Kunden fordert man nun dazu auf, das betroffene Produkt „nicht zu konsumieren“. Gleichzeitig versichert man, dass alle anderen S-Budget-Produkte und Ei-Tagliatelle „von diesem Rückruf nicht betroffen“ seien. Hat man die Nudeln aber schon gekauft, kann man sie im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückbringen. Den Kaufpreis bekommt man auch ganz ohne Rechnung rückerstattet. Bei Frage kann man scih außerdem direkt an den SPAR-Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Nummer 0800 22 11 20 wenden.