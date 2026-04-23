Straße wegen drohendem Hauseinsturz gesperrt

Die B320 ist im Bereich Judenbühel derzeit komplett gesperrt. Die Feuerwehr warnt vor einer mehrstündigen Sperre der Ennstal-Verbindung.

Laut ersten Einschätzungen der Feuerwehr wird die Sperre voraussichtlich noch zwei bis drei Stunden gesperrt.

Laut ersten Einschätzungen der Feuerwehr wird die Sperre voraussichtlich noch zwei bis drei Stunden gesperrt.

Ein Feuerwehreinsatz sorgt derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Radstadt per Facebook mitteilt, droht auf einem Grundstück unmittelbar neben der B320 ein Gebäude einzustürzen. Aufgrund der Gefahr für den Straßenverkehr wurde die Bundesstraße im Bereich Judenbühel in beide Richtungen komplett für den Verkehr gesperrt. Laut ersten Einschätzungen der Feuerwehr wird die Sperre voraussichtlich noch zwei bis drei Stunden andauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert