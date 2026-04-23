Schwerer Unfall auf A25 forderte vier teils Schwerverletzte

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der A25 bei Wels hat am Morgen des 23. April 2026 mehrere Verletzte gefordert. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt, die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte seinen PKW am 23. April 2026 gegen 8 Uhr auf der A25 in Wels Richtung Linz. Als der Mann laut eigenen Angaben nach seiner Sonnenbrille griff, dürfte er im Bereich einer Baustelle einen Stau übersehen haben und fuhr gegen das Heck eines 73-jährigen Autolenkers aus dem Bezirk Wels-Land, der gemeinsam mit seiner 67-jährigen Ehefrau unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Wagen des 73-Jährigen nach vorne gegen das Heck eines 49-Jährigen aus dem Bezirk Ried geschoben.

Mehrere Verletzte bei Unfall auf A25

Der 73-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und seine Frau wurden schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht bzw. mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen. Der 32-Jährige und der 49-Jährige wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die A25 war bis ca. 10 Uhr totalgesperrt und der Verkehr wurde über die A8 und A1 umgeleitet.