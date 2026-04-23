Ingrid Thurnher ist neue ORF-Generaldirektorin

Vom ZIB-Anker an die ORF-Spitze: Ingrid Thurnher ist ab sofort offiziell Generaldirektorin. Laut Aussendung liegt ihr Fokus nun auf Transparenz und der strategischen Zukunft des Senders.

Der ORF-Stiftungsrat hat in seiner heutigen Plenarsitzung eine Personalentscheidung getroffen: Ingrid Thurnher wurde zur Generaldirektorin des ORF bestellt. Die bisherige Radiodirektorin, die den Sender bereits seit dem 12. März interimistisch leitete, übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung, so in einer aktuellen Aussendung.

Fokus auf Compliance und Vertrauen

Thurnhers Amtszeit ist vorerst bis zum 31. Dezember 2026 befristet. In ihrem ersten Statement betonte die neue Senderchefin, dass die rasche und transparente Aufarbeitung offener Compliance-Themen oberste Priorität habe. „Es geht jetzt darum, die Weichen für die Zukunft des ORF zu stellen“, so Thurnher, die sich zudem für das Vertrauen bedankte. Unterstützung erhält sie vom Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer, der ihre Führungsstärke und Kompetenz hervorhob. Auch Vize-Vorsitzender Gregor Schütze gratulierte und verwies auf die Notwendigkeit, die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiter zu stärken.

Vom Landesstudio an die Spitze

Ihre Karriere beim ORF begann bereits 1985. Einem breiten Publikum wurde die gebürtige Vorarlbergerin vor allem als langjähriges Gesicht der „ZIB 2“ (1995–2007) sowie als Moderatorin von Formaten wie „IM ZENTRUM“ und den „Sommergesprächen“ bekannt. Vor ihrer Zeit in der Geschäftsführung war sie zudem Chefredakteurin von ORF III. Die Position für die darauf folgende Funktionsperiode (ab 1. Jänner 2027) wird bereits am 30. April 2026 neu ausgeschrieben.