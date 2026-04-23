Millionen-Paket schützt Österreicher vor Wohnungslosigkeit

Wie aus einer Aussendung des Parlaments hervorgeht, stimmten alle Fraktionen einhellig für eine dreijährige Verlängerung des sogenannten „Wohnschirms“ sowie der Schulstarthilfe bis Ende 2029.

Eigentlich wäre das Unterstützungsprogramm Ende dieses Jahres ausgelaufen. Nun stellt der Bund für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils 28 Millionen Euro jährlich bereit. Ziel ist es, Haushalte bei Mietrückständen vor dem Verlust ihrer Wohnung zu bewahren und Energieabschaltungen zu verhindern. Laut Aussendung der Volkshilfe ist das Programm ein „unverzichtbares Instrument“. Seit dem Start im März 2022 konnten durch den Wohnschirm bereits rund 40.000 Menschen – davon ein Drittel Kinder und Jugendliche – unterstützt werden. Es heißt: Drei Viertel der Betroffenen gaben an, im Falle einer Delogierung nicht gewusst zu haben, wo sie untergekommen wären.

Das sagt Politik und Co.

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, betont die ökonomische Logik der Maßnahme: Während eine Delogierung den Sozialstaat zwischen 30.000 und 50.000 Euro kostet, liegt der durchschnittliche Auszahlungsbetrag des Wohnschirms bei lediglich rund 2.750 Euro. Trotz der einhelligen Zustimmung gab es im Parlament auch kritische Töne:

ÖVP und NEOS sprachen sich gegen eine unbefristete Verlängerung aus, da die Wohnversorgung primär in der Verantwortung der Bundesländer liege.

sprachen sich gegen eine unbefristete Verlängerung aus, da die Wohnversorgung primär in der Verantwortung der Bundesländer liege. Die FPÖ kritisierte die Vergabe von Sozialleistungen an ausländische Staatsangehörige und forderte mehr Fokus auf die eigene Bevölkerung.

kritisierte die Vergabe von Sozialleistungen an ausländische Staatsangehörige und forderte mehr Fokus auf die eigene Bevölkerung. Die Grünen bedauerten die Befristung und scheiterten mit einem Antrag auf dauerhafte Absicherung.