Vier Verletzte nach Kollision im Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall forderte am Donnerstagmorgen, den 23. April 2026, im Stadtgebiet von Imst vier Verletzte. Gegen 9 Uhr kam es auf der Josef-Koch-Straße zu einer Kollision zweier Fahrzeuge.

Ein 78-jähriger Österreicher war mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender Wagen, gelenkt von einem 68-jährigen Einheimischen, konnte nicht mehr ausweichen – es kam zum Frontalzusammenstoß.

Mehrere verletzt

Beide Lenker sowie ihre jeweiligen Beifahrerinnen sind verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurden alle vier beteiligten Personen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.