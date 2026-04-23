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/ ©Kärntner Zivilschutzverband
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Sie musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden.
Sölden/Tirol
23/04/2026
Am Nachmittag

Radfahrerin kollidiert mit Kehrmaschine – Hubschraubereinsatz

Ein schwerer Unfall im Ötztal forderte am Donnerstagnachmittag, den 23. April 2026, den Einsatz des Rettungshubschraubers. Eine 69-jährige Einheimische wurde bei einer Kollision mit einer Kehrmaschine verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Gegen 14.30 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Möslestraße in Sölden talwärts unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 20-jähriger Österreicher eine Kehrmaschine von einem Betriebsgelände auf die Straße. Laut ersten Angaben war der junge Mann dabei im Schritttempo unterwegs. Die Radfahrerin konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 69-Jährige und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie verletzt in das Krankenhaus Zams geflogen.

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