Radfahrerin kollidiert mit Kehrmaschine – Hubschraubereinsatz

Gegen 14.30 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Möslestraße in Sölden talwärts unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 20-jähriger Österreicher eine Kehrmaschine von einem Betriebsgelände auf die Straße. Laut ersten Angaben war der junge Mann dabei im Schritttempo unterwegs. Die Radfahrerin konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 69-Jährige und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie verletzt in das Krankenhaus Zams geflogen.